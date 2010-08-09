Эмигрантов во Франции намерены лишать гражданства за правонарушения

Во Франции намерены лишать гражданства за многоженство, покушение на полицейских и за ряд других преступлений. Подобные меры будут применяться к иммигрантам и их потомкам, которые родились на территории страны.Пока проект в разработке. Ранее лишать гражданства иммигрантов, которые участвовали в уличных погромах, предложил президент Николя Саркози. Это произошло через две недели после столкновений в Гренобле выходцев из Африки и Ближнего Востока с полицейскими.