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Елочные игрушки для бороды стали продавать в Великобритании

12 декабря 2014 10:56
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Новости Великобритании. На прилавках британских магазинов появились елочные игрушки, предназначенные для бороды. Цена упаковки – около восьми долларов. В каждом пакетике 16 разноцветных шариков с заколкой для бороды.

Этот аксессуар уже завоевал популярность у британцев в возрасте от 18 до 40 лет.

Сообщатся, что средства, вырученные от продажи таких елочных игрушек, пойдут на благотворительность.

Компания-производитель осуществляет доставку аксессуаров в 11 стран мира, в том числе в США, Австралию и Новую Зеландию. Новинка вызвала небывалый спрос: на данный момент на складах компании шарики закончились.

Представители говорят, что новая партия аксессуаров поступит в продажу в ближайшее время.

Кстати, это не первый странный тренд, введенный в этом году. Как пишет Esquire, в июле мужчины массово вплетали себе в бороды листья и цветы.

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# общество # Игрушки # Фотофакт

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