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Елфимов: с 9 мая по 3 июля наш календарь пересыпан судьбоносными датами, будто блеском с ордена Победы

01 июля 2024 12:37
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: с 9 мая по 3 июля наш календарь пересыпан судьбоносными датами, будто блеском с ордена Победы-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Взял я недавно в руки мою любимую с раннего детства книгу в зеленом твердом переплете «Полки идут на Запад». Я перелистывал ее чуть ли не до дыр еще тогда, когда читать-то не умел, но одни лишь фотографии, размещенные на страницах – черное-белые, подлинные, документальные, пропахшие порохом – вызывали в моей детской душе бурю благородных эмоций.

Сколько подлинного смысла сокрыто в словосочетании «полки идут на Запад»! Они идут туда, куда надо, чтобы вернуть нам солнце нашей свободы! И чтобы оно, это солнце, больше никогда не заходило. Именно такое солнце светит нам 3 июля всякого года. И в наших силах сделать так, чтобы оно сияло бесконечно!

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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