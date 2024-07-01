Елфимов: с 9 мая по 3 июля наш календарь пересыпан судьбоносными датами, будто блеском с ордена Победы

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Взял я недавно в руки мою любимую с раннего детства книгу в зеленом твердом переплете «Полки идут на Запад». Я перелистывал ее чуть ли не до дыр еще тогда, когда читать-то не умел, но одни лишь фотографии, размещенные на страницах – черное-белые, подлинные, документальные, пропахшие порохом – вызывали в моей детской душе бурю благородных эмоций.

Сколько подлинного смысла сокрыто в словосочетании «полки идут на Запад»! Они идут туда, куда надо, чтобы вернуть нам солнце нашей свободы! И чтобы оно, это солнце, больше никогда не заходило. Именно такое солнце светит нам 3 июля всякого года. И в наших силах сделать так, чтобы оно сияло бесконечно!