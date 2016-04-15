Елена Савчук, Екатерина Литвинова-Данилович, Ольга Хижинкова: секреты обаяния от самых красивых женщин Беларуси

Умение быть красивой – настоящее искусство, тайна, которую женщины стремятся постичь всю свою жизнь. И, конечно, это касается не только внешней, но и духовной привлекательности. Сегодня мы познакомимся с одними из самых красивых женщин Беларуси и узнаем секрет их обаяния.

Эту обворожительную девушку зовут Елена Савчук. В 2009-ом году она стала финалисткой конкурса Мисс Минск, а уже в 2015-ом представила нашу страну на «Miss International». Девушка признаётся: конкуренция – самое трудное в модельном бизнесе.

Постоянные стрессы и бешеный график осложняют жизнь модели, но необходимо помнить, что здоровье и красота – понятия неразделимые.

Наша следующая героиня научилась спокойно относиться к стрессовым ситуациям. «Мисс Беларусь-2006» Екатерина Литвинова-Данилович участвует в конкурсах с 14-ти лет. Победу в 2006-ом девушка вспоминает с тёплой улыбкой.

Работа модели – тяжёлый труд. За внешним лоском – бессонные ночи и тренировка силы воли.

Безусловно, для успешного преодоления трудностей, надо искренне любить то, чем занимаешься. В Ольге Хижинковой гармонично сочетаются сила духа, утончённая красота, пытливый ум и благородство. Девушка помогает бездомным животным и нуждающимся людям.

Большинство из нас помнит Ольгу как победительницу конкурса «Мисс Беларусь-2008». Тогда зрители не могли оторвать глаз от эффектной блондинки.

Скромная и безумно талантливая, Ольга передаёт опыт подрастающему поколению. Она не просто учит девушек красиво ходить, но и помогает избежать разочарований, учит прислушиваться к себе и верить в успех.

Говорят, что время не властно над женским очарованием. Быть неотразимой Женщиной с большой буквы помогут советы белорусских красавиц.