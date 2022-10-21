Экспонаты предоставляла даже Генпрокуратура. Музею ВОВ исполнилось 78 лет

Новости Беларуси. Более 150 тысяч экспонатов: фотографии, документы и личные вещи фронтовиков. Ровно 78 лет назад музей Великой Отечественной войны открыл свои двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это время он хранит память о подвиге белорусского народа, рассказывая в том числе и молодежи, какой ценой досталась Великая Победа. В 2022 году фонд музея пополнили сотни новых артефактов. Часть из них передана Генеральной прокуратурой. Это фотографии, оружие, личные вещи, в том числе из материалов уголовного дела о геноциде.

Наталья Яцкевич, заведующая отделом истории партизанского движения музея истории Великой Отечественной войны:

Каждый год музей принимает сотни тысяч посетителей. И еще год не закончился, но, включая сентябрь этого года, мы приняли уже более 327 тысяч посетителей. Проведено более 6 000 экскурсий. Конечно, эти цифры впечатляют, потому что не без гордости можем сказать, что наш музей – самый посещаемый в Республике Беларусь.