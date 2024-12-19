Путин: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность Беларуси

Траектория союзной обороны. Важные заявления 19 декабря прозвучали в Москве. Если угрозы будут создаваться для Беларуси, то Россия будет рассматривать их аналогично угрозам для себя. Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которую совместили с прямой линией, также подчеркнул: защита Беларуси – важная компонента обновленной ядерной доктрины России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, получили подтверждение тезисы, озвученные еще в начале декабря в Минске на заседании Высшего госсовета: вместе мы сильнее. Тогда же было заявлено, что на территории Беларуси будет размещена новейшая ракетная система «Орешник». Сегодня же Путин подчеркнул, что сбить «Орешник» нет шансов ни у кого. Названы и другие шаги, которые могут повлиять на расстановку сил в Восточной Европе.

Владимир Путин, Президент России:

Мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Беларуси, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, белорусским Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации.