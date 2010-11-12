Эксперт: Минчане предпочитают строить жилье долевым способом, а не покупать готовое

В структуре рынка первичного жилья лидирует долевое строительство. Оно занимает около 60 процентов от общего объема, отметили участники бизнес-форума «Сегодня и завтра рынка жилой недвижимости. Экспертное мнение».

На втором месте сделки купли­-продажи введенного в эксплуатацию жилья. Такие варианты занимают около 30 процентов первичного рынка. Замыкает список покупка недвижимости за счет облигаций. Это 10 процентов рынка. В 2009 году статистика была несколько иной. Долевое строительство составляло около 50 процентов, купля-продажа — примерно 41, выкуп облигаций — 9, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Павел Кузнецов, пояснил генеральный директор компании-лидера рынка недвижимости Беларуси в сфере оказания риэлтерских услуг:

Долевое строительство по-прежнему остается достаточно выгодным для населения. Сейчас в Минске таким способом можно приобрести квартиру по цене от 800 до 2.250 долларов за квадратный метр. При этом готовую новостройку, где квадратный метр стоит меньше 1.150 долларов, найти достаточно сложно.