Экономика, культура, спорт, здоровье: Минская область и чешский край Высочина намерены укреплять двустороннее сотрудничество

Новости Беларуси. Минская область и чешский край Высочина обсудили планы двустороннего сотрудничества. Переговоры состоялись во время визита иностранной делегации в центральный регион. Диапазон вопросов, которые затронули в ходе встречи, очень широк: от сотрудничества в торгово-экономической сфере до партнерства в области образования и здравоохранения.

Вместе с представителями чешского края Высочина в Минскую область приехали и крупные чешские производители и бизнесмены. Они получили возможность посетить белорусские предприятия.

Таким образом, удалось не только построить планы на бумаге, но и обсудить конкретные проекты, которые будут реализованы уже в ближайшее время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иржи Бегоунек, гетман края Высочина Чешской Республики:

Мы решили составить протокол встречи, чтобы спустя какое-то время проверить исполнение тех решений, которые сегодня приняли. Мы разработали планы сотрудничества в области культуры и спорта, охраны здоровья, энергетики и сельского хозяйства. Мы понимаем, что, возможно не все сможем реализовать в ближайшее время, но будем стараться.