Экофермерство: как выращивают экологически чистые продукты?

В этом фермерском хозяйстве не понаслышке знают, что такое натуральные продукты и насколько сложно их вырастить. Около 4 лет назад здесь перешли на принципы экологического земледелия.

В органическом сельском хозяйстве недозволено поллзоваться ни пестицидами, ни минеральными удобрениями. Поэтому экофермеры ищут иные пути решения проблем.

Фермеры признаются, органическое сельское хозяйство – дело хлопотное. Чтобы вырастить по-настоящему экологически чистую продукцию, придётся потратить немало сил. К тому же, нужно пройти обязательную сертификацию. Все органические продукты имеют официальный экологический сертификат качества.