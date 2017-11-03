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Экофермерство: как выращивают экологически чистые продукты?

03 ноября 2017 09:53
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В этом фермерском хозяйстве не понаслышке знают, что такое натуральные продукты и насколько сложно их вырастить. Около 4 лет назад здесь перешли на принципы экологического земледелия.

В органическом сельском хозяйстве недозволено поллзоваться ни пестицидами, ни минеральными удобрениями. Поэтому экофермеры ищут иные пути решения проблем.

Фермеры признаются, органическое сельское хозяйство – дело хлопотное. Чтобы вырастить по-настоящему экологически чистую продукцию, придётся потратить немало сил. К тому же, нужно пройти обязательную сертификацию. Все органические продукты имеют официальный экологический сертификат качества.

# общество # Фотофакт # Фермеры в Беларуси

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