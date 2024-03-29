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Эко-тропы, площадка open air и массовое озеленение – Минск готовится к сезонному обновлению

29 марта 2024 17:33
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Новые локации и зеленые маршруты. Каждый район Минска готовится к сезонному преображению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эко-тропы, площадка open air и массовое озеленение – Минск готовится к сезонному обновлению-1

Центральный район дополнят сразу две эко-тропы. Open air площадка для отдыха разместится вдоль водохранилища Дрозды. Открытие запланировано ко Дню Независимости – 3 июля. Второй эко-маршрут займет один из участков вдоль Свислочи и станет подарком ко Дню города. К слову, обновление ожидают и прежние зоны отдыха. Помимо фито-оформления городских улиц, новые деревья и кустарники появятся вдоль дорог, транспортных развязок и МКАД.

Эко-тропы, площадка open air и массовое озеленение – Минск готовится к сезонному обновлению-4

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП «Минскзеленстрой»:
Будем высаживать красиво цветущие кустарники. В этом году у нас есть сорта, которые, скажем так, пробные. Они не были никогда на слуху. У нас упор на сакуры, гортензии – то, что имеет более яркое, красивое соцветие.

Эко-тропы, площадка open air и массовое озеленение – Минск готовится к сезонному обновлению-7

Кроме того в столице за весенний период планируется высадить 11 тысяч деревьев, более 100 тысяч хвойных и лиственных кустарников. Затем приступят к дополнительному озеленению столицы.

# Озеленение # общество # Новости Минска и Минской области

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