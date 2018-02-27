Эффективность работы строительных организаций нужно повышать. Калинин ознакомился с состоянием строительной сферы в Бресте

Новости Беларуси. Эффективность работы большинства строительных организаций необходимо повышать. Особое внимание при этом следует уделить экспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси. Анатолий Калинин ознакомился с состоянием дел отрасли в Бресте. В строительстве сегодня занято больше 18 тысяч человек. Многие из них работают на объектах в России и странах Балтии. Говорили также и о строительстве на селе.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Есть задолженности перед организациями ПМК среди заказчиков, в том числе и коммунальной формы собственности. Об этой части мы также говорили, и поставлена задача в течение марта-апреля ликвидировать такую задолженность, что будет также подспорьем для загрузки организаций ПМК. Во время приема граждан в Кобринском районе затронули и актуальные проблемы ЖКХ – строительства канализации, газификации районов, асфальтирования и ремонта дорог.