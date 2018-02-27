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Эффективность работы строительных организаций нужно повышать. Калинин ознакомился с состоянием строительной сферы в Бресте

27 февраля 2018 08:45
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Новости Беларуси. Эффективность работы большинства строительных организаций необходимо повышать. Особое внимание при этом следует уделить экспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси.

Анатолий Калинин ознакомился с состоянием дел отрасли в Бресте. В строительстве сегодня занято больше 18 тысяч человек. Многие из них работают на объектах в России и странах Балтии. Говорили также и о строительстве на селе.

Эффективность работы строительных организаций нужно повышать. Калинин ознакомился с состоянием строительной сферы в Бресте-1

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Есть задолженности перед организациями ПМК среди заказчиков, в том числе и коммунальной формы собственности. Об этой части мы также говорили, и поставлена задача в течение марта-апреля ликвидировать такую задолженность, что будет также подспорьем для загрузки организаций ПМК.

Во время приема граждан в Кобринском районе затронули и актуальные проблемы ЖКХ – строительства канализации, газификации районов, асфальтирования и ремонта дорог.

Эффективность работы строительных организаций нужно повышать. Калинин ознакомился с состоянием строительной сферы в Бресте-4

Наталья Давидюк, житель Кобрина:
Наша задача была (а нас – 44 дома), чтоб у всех – многодетных, молодых семей – канализация была, и все жили в удобствах. 21 век все-таки.

Нас услышали, и мы рады. Мы стучались в несколько дверей, в этой нас услышали. Поэтому им большое спасибо.

В ходе встречи не обошли вниманием и подготовку Бреста к тысячелетнему юбилею. Строительство и ремонт всех крупных объектов к лету 2019 года идет в штатном режиме.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Анатолий Калинин

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