Эффективность работы строительных организаций нужно повышать. Калинин ознакомился с состоянием строительной сферы в Бресте
Новости Беларуси. Эффективность работы большинства строительных организаций необходимо повышать. Особое внимание при этом следует уделить экспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси.
Анатолий Калинин ознакомился с состоянием дел отрасли в Бресте. В строительстве сегодня занято больше 18 тысяч человек. Многие из них работают на объектах в России и странах Балтии. Говорили также и о строительстве на селе.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Есть задолженности перед организациями ПМК среди заказчиков, в том числе и коммунальной формы собственности. Об этой части мы также говорили, и поставлена задача в течение марта-апреля ликвидировать такую задолженность, что будет также подспорьем для загрузки организаций ПМК.
Во время приема граждан в Кобринском районе затронули и актуальные проблемы ЖКХ – строительства канализации, газификации районов, асфальтирования и ремонта дорог.
Наталья Давидюк, житель Кобрина:
Наша задача была (а нас – 44 дома), чтоб у всех – многодетных, молодых семей – канализация была, и все жили в удобствах. 21 век все-таки.
Нас услышали, и мы рады. Мы стучались в несколько дверей, в этой нас услышали. Поэтому им большое спасибо.
В ходе встречи не обошли вниманием и подготовку Бреста к тысячелетнему юбилею. Строительство и ремонт всех крупных объектов к лету 2019 года идет в штатном режиме.