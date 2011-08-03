Единый Следственный комитет позволит сделать предварительное расследование преступлений более эффективным и быстрым

Многие эксперты назвали решение о создании новой структуры назревшим и своевременным.

Накануне после совещания у главы государства стало известно, что Следственный комитет начнет действовать с 1 января 2012 года. В нем будут сконцентрированы профессионалы следственной работы. Все они пройдут специальную аттестацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В результате рассчитывают исключить случаи необоснованных обвинений и сократить сроки расследования уголовных дел. Этому поспособствует и единая система контроля за работой следователей.

Василий Галь, заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Результаты проведенного расследования уголовного дела об актах терроризма, ход реформы следственного аппарата органов прокуратуры, растущее число незаконно привлеченных лиц к уголовной ответственности, иные негативные результаты деятельности правоохранительных органов указывают на своевременность и необходимость совершенствования подходов в организации расследования преступлений.

Никодим Германович, начальник главного управления процессуального контроля предварительного расследования МВД Республики Беларусь:

Позволит создать дополнительные гарантии следователю о его процессуальной самостоятельности в принятии решений. Выведение следователей из органов внутренних дел позволит следователям сосредоточиться на процессуальной деятельности. Более полно обеспечивать защиту прав участников уголовного процесса.

Александр Федорцов, первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь:

К сожалению, по многим делам сегодня суды вынуждены дорабатывать материалы следствия, добывать дополнительные доказательства, подтверждающие как виновность, так и невиновность лица.

Только в первом полугодии этого года в отношении более 400 дел были судами назначены экспертизы, которые должны были, по сути, быть проведены на стадии предварительного расследования. По многим делам мы вынуждены дополнительно вызывать значительное количество свидетелей для более объективного выяснения обстоятельств совершенного преступления.

Лукашенко: С 1 января 2012 года у нас появляется Следственный комитет