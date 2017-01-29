Единая система видеомониторинга может появиться в Беларуси: каковы преимущества жизни на камеру

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться единая система видеомониторинга. Об этом на неделе шла речь у президента с министром внутренних дел. Во многих странах мира это направление – неотъемлемая часть обеспечения общественной безопасности. Сегодня это высокоинтеллектуальная система помогает не только раскрывать, но и предотвращать преступления и даже вести научные изыскания в социологии и дорожном деле.

Метро. Каждый день сотни тысяч людей входят и выходят, а камеры следят. Не за нашими то ли мелкими и быстрыми шагами. За тем, чтобы безопасно было из точки А в точку Б добираться.

Если вдруг случилась беда, а вы в прицеле видеокамер, помощь вам окажут в считанные минуты. Украли кошелек, не знаете где и как – помощь вам окажет также видеонаблюдение. А если на пешеходном переходе вас чуть не сбила машина, то система наблюдения поможет найти того, кто пытается ездить на «не совсем» красный.

И, как кажется порой, наблюдают за нами. А на самом деле обеспечивают безопасность. И то, что мы порой можем не увидеть, они замечают наверняка.

Здесь практически нет мертвых зон. Значит, не под прицелом, а нас прикрывают. Ситуационный центр метро. Телевизионная камера в этих апартаментах – гость уж очень редкий. Мы одни из первых, кто наблюдает за всеми станциями метро онлайн.

Виктор Валюкевич, начальник ситуационного центра Минского метрополитена:

На станции «Якуба Коласа» стало плохо человеку, он начал двигаться к путям. И в этот момент уже была передана информация, была оказана помощь.

Видят нас и в транспорте городском. Сотни камер наблюдают за тем, чтобы поездка была удачной. Хамят или автобус опаздывает, а, может, дверью прихлопнуло. Бывает по-разному. Но вновь о нашей безопасности беспокоятся.

Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения государственного предприятия «Минсктранс»:

Конечно, эта система важна. Мы идем по пути того, чтобы транспортные средства доукомплектовывать данной системой. А весь новый подвижной состав, который мы приобретаем, уже в техническом задании мы заказываем систему видеонаблюдения.

Есть и другая сторона медали. Общая. Если смотреть открыто, а камеры делают именно так, то выходит, как бы там ни крутили следующее, мы, будь в торговом центре большом или на улице среди прохожих, видим не все и запомнить также не в силах. А вдруг беда – помощи просим. Она, как оказывается, рядом.

Если представить, что появится общая система мониторинга, то найти в случае чрезвычайном того, кто «воду на киселе» размешивать стал, в разы быстрее и проще.

Виктор Валюкевич, начальник ситуационного центра Минского метрополитена:

Мы, если захотим увидеть человека ближе, его лицо или ситуацию, которая там происходит, данной камерой приближаем или увеличиваем картинку, изображение. И картина совсем другая. Преимущество данной системы еще в том, что архив сохраняется более 30 дней.

Теперь время за системами, которые видят нас, а мы только их наблюдать можем. И не шутка эта, а жизни закон. Только появился на горизонте тот, кому правила не писаны, взор безопасности его накрывает в момент единый.

Юрий Дрозд, директор по развитию IT-компании:

Распознать некое лицо, которое есть в базе, нужно предупредить оператора, что оно появилось на объекте. Либо пересечение охранного периметра, оставленные предметы, драки, неадекватное поведение человека, резкий бег.

Технологии ушли далеко вперед. И это правильно, пусть и кому-то кажется, что незачем этим глазам стальным над головами висеть. Только когда наступает момент экстренный, кричи или нет, он увидит и помощь придет.

Метро, общественный транспорт или магазин. Куда не пойди, сталкиваться приходиться с делами житейскими.

Андрей Круглей, начальник управления охраны торгового центра:

Мы оказываем содействие. И помогаем в том числе и органам в борьбе с правонарушителями и преступниками.