Дзиодзина: Байден просто уйдёт, а Зеленский останется с печальным наследием присущей им «демократии»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Во время своего визита в Оман Александр Лукашенко в одном из местных печатных изданий опубликовал статью, в которой поделился своим представлением об отношениях Беларуси с этой далекой, но дружественной нам страной. Именно с фундаментальных понятий о мире и дружбе и начиналось текстовое обращение главы государства к оманцам. О чем он протранслировал через понятный язык поговорок в арабской культуре: «Дружба – дар Всевышнего, и мы должны беречь ее», – подчеркнул Президент, говоря о том, что безконфликтные и равные отношения между странами, как и прежде, в наших приоритетах. В этом смысле статья Александра Лукашенко несет характер сообщения, в котором он достаточно четко и подробно обрисовывает то, какой курс отношений намерен держать с Оманом.
С одной стороны, речь идет о взаимовыгодных торгово-экономических связях, о которых Президент формулирует в тексте, но с другой – на языке психологии говорит о своих главных принципах наперекор непростым условиям, в которых оказался наш мир. Не без влияния зарубежных политиков, однако идем от того, что имеем: «Современный мир не стал проще. Его раздирают противоречия. Сегодня никто не в состоянии гарантировать нам безопасность и благополучие», – подчеркнул белорусский лидер. И в чем еще важность его текстового сообщения: оно выбирает курс на доверие, без чего выстроить равноправные и эффективные партнерские отношения крайне сложно. Ведь наблюдая за тем, какую политику на данный момент проводит часть представителей своих стран, закономерным образом растет настороженность даже к тем, кто иначе воспринимает мир и других. С учетом тех современных реалий стремление спрогнозировать перспективы оправданы. В то время как не размышлять о них – чревато.
Алена Дзиодзина:
Мог ли, например, президент Зеленский предугадать, что с изменением власти в Америке поменяется взгляд на военный конфликт? Что Байден не будет всегда президентом в Штатах? А правительство под руководством Трампа захочет проверить, на какие нужды ушли финансы? До инаугурации Трампа остался месяц, но предпосылки к неблагоприятному сценарию для самого Зеленского не обещают ему чего-то хорошего. Когда переход из позиции жертвы в роль виноватого может произойти даже быстрее, чем в самом безрадужном эпизоде «Квартала 95»?
Так, например, новый глава ФБР заявил о намерении провести расследование, куда делись те деньги, что правительство Байдена выделяло Зеленскому. «Это не то, что мы отправили миллиард долларов, как будто это вообще небольшая сумма. Мы отправили в 100 раз больше одной стране. Я не знаю, как этому конгрессу сходит такое с рук», – высказал свои подозрения Кэш Патель, припоминая проблемы коррупции Украине и упрекая Зеленского в том, как часто и много тот просил инвестиций в военный конфликт. По факту, подобный сценарий обещает Зеленскому, что правительство Байдена просто уйдет, в то время как Зеленский останется. Но вместе с печальным наследием присущей им «демократии».