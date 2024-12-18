Дзиодзина: Байден просто уйдёт, а Зеленский останется с печальным наследием присущей им «демократии»

Алена Дзиодзина, психолог:

Во время своего визита в Оман Александр Лукашенко в одном из местных печатных изданий опубликовал статью, в которой поделился своим представлением об отношениях Беларуси с этой далекой, но дружественной нам страной. Именно с фундаментальных понятий о мире и дружбе и начиналось текстовое обращение главы государства к оманцам. О чем он протранслировал через понятный язык поговорок в арабской культуре: «Дружба – дар Всевышнего, и мы должны беречь ее», – подчеркнул Президент, говоря о том, что безконфликтные и равные отношения между странами, как и прежде, в наших приоритетах. В этом смысле статья Александра Лукашенко несет характер сообщения, в котором он достаточно четко и подробно обрисовывает то, какой курс отношений намерен держать с Оманом.

С одной стороны, речь идет о взаимовыгодных торгово-экономических связях, о которых Президент формулирует в тексте, но с другой – на языке психологии говорит о своих главных принципах наперекор непростым условиям, в которых оказался наш мир. Не без влияния зарубежных политиков, однако идем от того, что имеем: «Современный мир не стал проще. Его раздирают противоречия. Сегодня никто не в состоянии гарантировать нам безопасность и благополучие», – подчеркнул белорусский лидер. И в чем еще важность его текстового сообщения: оно выбирает курс на доверие, без чего выстроить равноправные и эффективные партнерские отношения крайне сложно. Ведь наблюдая за тем, какую политику на данный момент проводит часть представителей своих стран, закономерным образом растет настороженность даже к тем, кто иначе воспринимает мир и других. С учетом тех современных реалий стремление спрогнозировать перспективы оправданы. В то время как не размышлять о них – чревато.