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ВСУ нанесли очередной массированный удар БПЛА по территории РФ

03 мая 2025 07:48
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ВСУ нанесли очередной массированный удар БПЛА по территории РФ-0

170 дронов ВС Украины нейтрализованы над территорией Российской Федерации, пишет ТАСС.

Министерство обороны России информирует, что ночью со 2 на 3 мая текущего года Киев осуществил попытку атаковать объекты на территории России. Силами ПВО уничтожено и перехвачено 96 БЛА в районе территории Крыма, 47 дронов – над Краснодарским краем, 9 – над Ростовской областью, 8 беспилотников ликвидированы над Курской областью, над Брянской – также 8 дронов, еще 2 уничтожены над Белгородской областью.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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