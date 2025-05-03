ВСУ нанесли очередной массированный удар БПЛА по территории РФ

Воскресенский: подвиг советского народа должны все помнить. Никаких компромиссов с историей быть не должно

Я не Владимир Вольфович, Жириновский не пророк, но для этого надо просто обладать аналитическим мышлением, чтобы понять, что исторический маховик исторического возмездия, его не остановить. Все будет восстановлено, вся историческая память.