Дзермант: «В Абхазии надеются, что Беларусь сыграет важную роль в воссоздании и собирании нового союза»

Григорий Азаренок, СТВ: Теперь к народной дипломатии. Вы сами причастны к народной дипломатии, где всегда участвуют наши эксперты, политологи, журналисты. Алексей Талай, наш паралимпийский чемпион, съездил в очень интересное место. Он встретился с главой МИД Абхазии. У нас есть фотографии нашего параолимпийского чемпиона Алексея, вот наши флаги: советский, белорусский. Из официального пресс-релиза, они договорились о реализации совместного проекта во благо народов двух республик. Мы помним, что в Абхазии был Президент с узкой группой своих сторонников, единомышленников, сотрудников. Очень интересная была поездка. Очень долго змагары ее обсуждали, и, как всегда, все мимо, так сказать. Сам факт того, что включается народная дипломатия. Вы тоже, наверное, интересные места посещали.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, посещаю. И Абхазию посещал в свое время.

Григорий Азаренок:

Ну не с туристическими целями?

Алексей Дзермант:

Не только с туристическими целями. Мы тоже налаживали эти политические отношения гораздо раньше. И вообще, вот эти республики, которые называют иногда непризнанными, важно то, что тот дух, та идея, которая там сохраняется, еще тогда – в 1990-х – они восстали против национализма: Абхазия и Осетия Южная против грузинского; Приднестровье – молдавского. Эти республики – осколки нашего золотого века советского. Они ждут, когда снова этот союз большой будет собираться. И в том числе, я знаю, что в Абхазии надеются, что Беларусь сыграет важную роль в воссоздании и собирании нового союза. Они надеются войти туда в качестве члена, полноправного участника этого союза. Я думаю, что наши контакты наших народных дипломатов и экспертов, таких как Алексей Талай, и высшие контакты президентов – они не пройдут даром. Мое предчувствие, что в результате этого конфликта мы придем к новой форме союза. В том числе где будут эти республики, эти народы.

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