Дзермант: некоторые отсидевшие должны оставаться под дополнительным надзором после заключения

Григорий Азаренок, СТВ: Есть некое соображение. Сейчас Мартинович вышел из застенков, уехал, влился в «Нашу Ниву» – боевая единица змагарства – опытная, матерая. Понятно, по закону он отсидел – он должен выйти. Не призывая как-то нарушать закон, может нам скорректировать этот момент: не обычных дурачков за комментарии, а таких матерых мерзавцев, потому что сейчас уже начинают потихоньку выходить, может нам уже обозначить этот момент? Потому что они не перевоспитались, они убежденные враги, нацисты. И что нам делать?

Алексей Дзермант, политолог:

Согласен, во-первых, действительно нужно дифференцировать: есть пехота, которая отсидела. Уверен, многие из них осознали ошибочность своих действий и наверняка ничего подобного повторять не будут. Эти люди, если они действительно встали на путь исправления, понятно, что они заслуживают снисхождения и могут вливаться в наш социум, в наше общество. Что касается их лидеров, их вожаков – вот здесь, конечно, есть вопросы. Например, а почему бы действительно законодательно не предусмотреть какое-то ограничение на выезд этим людям. Пускай он живет здесь и делом докажет, что он реально исправился. А то так получается, что они могут все спокойно выехать, там будут собираться и продолжать гадить. Причем на более опасном уровне. Они там будут готовить не просто мелкие пакости, а более серьезные преступления, в том числе террористического характера. И, конечно, мы должны это предвидеть, предвосхищать, чтобы такого не происходило. Поэтому я бы вводил определенные градации по степени общественной опасности. В конце концов, над тобой должен быть определенный надзор, если ты особо опасный преступник. Нужно сказать, что с точки зрения государства есть категории преступников, которые относятся к особо опасным. И если мы говорим об этих узловых людях, они должны быть к этой категории отнесены. Здесь закон должен учитывать все эти нюансы, а не просто: ну там наказали пехоту и этих одинаково, и всех отпустили, и дальше никакого надзора не происходит. Увы, ситуация такова, что за определенных категорий преступников – пусть отсидевших, отбывших наказания, но потом еще нужен дополнительный надзор.

Григорий Азаренок:

И мы прекрасно понимаем, что, например, начни мы действовать жестко в 2020 году, то многие судьбы, может быть, не были бы сломаны, если бы вовремя сели Горбацевич, Мотолько, Тихановский. Если бы они вовремя сели, то не были бы сломаны судьбы, которые получают сроки. Их сейчас находит ГУБОП до сих пор. Этого всего и не было бы, если бы по этим лидерам били бы сразу.

Алексей Дзермант:

Да, это так. Естественно, лучше сработать профилактически, заранее, чем ждать, когда этот нарыв образуется и прорвется таким неприглядным образом. В данном случае нужно учитывать просчеты того времени, чтобы не упускать этого в будущем.

Читайте также:

Лазуткин: когда происходит воссоединение восточной и западной Беларуси, нам не должно быть стыдно перед собой

Бывший пленный о зверствах «азовцев»: один провод к гениталиям подключили, вторым в пятку тыкали током

Лебедева: уже в 50-м году Львовщина должна была стать центром борьбы против СССР