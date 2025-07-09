Дзермант: появление Лукашенко на посту Президента страны не было случайным

Да, это очень серьезный подвиг и огромное для человека свершение. Воевать, победить, но они получили опыт восстановления страны и строительства, и мышления большими масштабами. Да, республика, может быть, относительно небольшая в рамках Советского Союза, но те планы, то место Беларуси, которое мы получили, в том числе в результате победы и послевоенного восстановления, задало масштаб гораздо больший, чем просто территория Республики Беларусь. Это масштаб евразийский, это масштаб глобальный.

Алексей Дзермант, политолог: Появление Александра Лукашенко, на мой взгляд, все-таки не было случайным. Потому что за последние 100 лет государственного, политического, субъектного существования Беларуси, на мой взгляд, в ней оформилась под огромным воздействием советской системы своя политическая, назовем ее, культура. Она ковалась в 20-30-е годы в борьбе за воссоединение. И, по сути, первые партизанские командиры и подпольщики получали тогда боевой опыт, который пригодился уже во время Великой Отечественной войны. Вот тогда начала формироваться когорта, к которой необходимо, на мой взгляд, причислять Александра Лукашенко, хоть он уже непосредственно не относился к поколению воевавших. Затем вот эта партизанская управленческая группа – Машеров, Притыцкий – они не просто воевали...

И вот мы получили систему, политическую культуру, состоявшую из партизан, из руководителей огромных заводов, колхозов, да? И Лукашенко – продукт вот этой сложившейся системы. Я вот не зря акцентировал внимание, что вот это безвременье у нас продолжалось всего три года. Белорусский народ, который, конечно же, чувствовал, что его интересам соответствует продолжение, пусть в измененной форме, но той системы, которая нам позволила победить, выстоять, развиться, получить огромную промышленность, получить инженерные школы, великолепное образование, науку и так далее.

Поэтому система Беларуси, на мой взгляд, сегодня наиболее представлена фигурой Президента, это очевидно. Но Президент не один в этом историческом ряду. И вот если мы будем понимать особенности этой системы, особенности того, куда нужно идти, какие решения принимать, тогда мы будем выстраивать линию преемственности в будущее. Вот это самое важное. То есть видеть не просто яркую вспышку звезды, это очень важно, мы все это признаем, но видеть, что это галактика, которая движется в своем направлении, у нее есть своя логика, свои законы, и мы внутри их понимаем, мы их защищаем и продолжаем. Вот это важнейшая вещь для следующих поколений белорусов. Это нужно разъяснять и разъяснять и разъяснять. Вот эту системность, базисы, элементы этой системы, которые позволяют нам в сложнейших условиях не просто выживать, но и совершать вот такие рывки в будущее к новым горизонтам, достигать чего-то того, чего не было даже в советское время.