Дыхательная гимнастика, дозированная ходьба. Что рекомендует врач-инфекционист переболевшим коронавирусом?

Новости Беларуси. Тем, кто уже переболел COVID-19, важно не забывать о реабилитации. Чем раньше начать восстановление, тем меньше необратимых изменений оставит после себя пневмония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Особенно важно дать возможность организму восстановиться и окрепнуть.
Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:
Заболевание тяжелое. И я не думаю, что многие идут после COVID в тренажерки, потому что не хватает для этого здоровья. Тут важно восстановиться, реабилитироваться. Поэтому я посоветую таким людям пройти оздоровительное лечение, какую-то реабилитацию. Возможно, поехать в санаторий, поделать дыхательную гимнастику, терренкуры, дозированная ходьба. То есть постепенно надо восстанавливать, и легкие постепенно свою функцию будут восстанавливать.