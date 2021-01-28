Дыхательная гимнастика, дозированная ходьба. Что рекомендует врач-инфекционист переболевшим коронавирусом?

Новости Беларуси. Тем, кто уже переболел COVID-19, важно не забывать о реабилитации. Чем раньше начать восстановление, тем меньше необратимых изменений оставит после себя пневмония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Особенно важно дать возможность организму восстановиться и окрепнуть.