Дворник с восемнадцатилетним стажем Зинаида Гракович: работа вдохновила на написание стихотворения о своей профессии!

Укротители метлы и лопаты. Дворников часто не замечают. Но зато их работа не может остаться незамеченной...

Рабочий день Зинаиды Гракович - дворника с восемнадцатилетним стажем - начинается ранним утром, когда все еще спят в своих теплых постелях.

Трудно представить, что каких-то сто лет тому назад к людям, которые следили за порядком во дворах, относились с большим уважением. Сегодня же эта профессия явно не в почете. Но Зинаиду Гракович это ничуть не смущает.

Любимая работа для Зинаиды- не только способ сделать для людей что-то полезное и возможность поддерживать свое тело в хорошей физической форме, но и источник вдохновения. Не многие знают, что женщина написала стихотворение о своей профессии.

Зинаида признается, что несмотря на свой почтенный возраст и большие физические нагрузки, которые неизбежны в ее профессии, к концу рабочего дня она нисколько не устает. И похоже, что сил и энергии у женщины хватит еще надолго. Но всё же есть у Зинаиды заветная мечта- чтобы люди были более воспитанными и терпимыми друг к другу.

Чтобы привести в порядок двор, нужно не только сильно потрудиться, но и проявить терпение и выносливость. Так давайте же уважать чужой труд и поменьше мусорить!