Две короны привезли в Минск белорусские красавицы

В Токио на престижнейшем международном конкурсе красоты "Мисс Интернейшл - 2007" Юлия Синдеева вошла в тройку лидеров и была названа второй вице-мисс.

Убедившаяся на собственном опыте, что Восток - дело тонкое, модель обошла почти 70 соперниц из других стран. Другая белоруска - Валерия Курильская - стала первой из пяти "Мисс Талант" на конкурсе "Мисс Европы и Мира - Юниор 2007", прошедшем в Чехии. Не только модель, но и спортсменка, Валерия сразила жюри исполнением красивого гимнастического этюда.

И в ближайшее дни решится вопрос, кто из белорусских красавиц поедет в Пекин представлять нашу Республику на конкурсе "Мисс Мира", который пройдет 2 декабря.

