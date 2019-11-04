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Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции

04 ноября 2019 07:12
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели вернулись из Турции, где наши экипажи помогали в тушении лесных пожаров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью, 3 ноября, два вертолета МЧС Беларуси приземлились на аэродроме «Липки», здесь их встречали коллеги и близкие.

Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции-1

Как рассказали в ведомстве, авиаторы боролись с огнем в крайне сложных условиях высокогорья и жаркого климата. Было выполнено 230 вылетов, к местам пожаров вертолеты доставили 160 спасателей.

Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции-4

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС:
Миссия очень сложная, одна из самых сложных – тушение лесных пожаров в горах. Мы уже не первый год так работаем, опыт работы у нас большой. Турецкие коллеги это отмечают, что работа выполняется на очень высоком уровне. Турецкие координаторы хотят работать с белорусами, потому что у нас сильная команда, хорошо подготовленная и в то же время очень дружная команда.

Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции-7

Два экипажа белорусских спасателей вылетели в Турцию на вертолете Ми-8 в начале лета. Уже не впервые сотрудники МЧС оказывает помощь другим странам в борьбе со стихийными бедствиями в самых сложных условиях.

Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции-10

Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции-12

Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции-14

Наши экипажи тушили пожары в России, Латвии, Грузии, Греции, помогали при наводнении в Сербии.

# МЧС Беларуси # общество # Тадеуш Курсевич # Фотофакт

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