Два вертолёта МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции

Новости Беларуси. Белорусские спасатели вернулись из Турции, где наши экипажи помогали в тушении лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью, 3 ноября, два вертолета МЧС Беларуси приземлились на аэродроме «Липки», здесь их встречали коллеги и близкие.

Как рассказали в ведомстве, авиаторы боролись с огнем в крайне сложных условиях высокогорья и жаркого климата. Было выполнено 230 вылетов, к местам пожаров вертолеты доставили 160 спасателей.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС:

Миссия очень сложная, одна из самых сложных – тушение лесных пожаров в горах. Мы уже не первый год так работаем, опыт работы у нас большой. Турецкие коллеги это отмечают, что работа выполняется на очень высоком уровне. Турецкие координаторы хотят работать с белорусами, потому что у нас сильная команда, хорошо подготовленная и в то же время очень дружная команда.

Два экипажа белорусских спасателей вылетели в Турцию на вертолете Ми-8 в начале лета. Уже не впервые сотрудники МЧС оказывает помощь другим странам в борьбе со стихийными бедствиями в самых сложных условиях.