Два самолёта пополнили экспозицию музея Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. На крыльях памяти. Два новых самолёта пополнили экспозицию музея Великой Отечественной войны. Оригинальный Поликарпов, который во время войны был самым массовым летательным аппаратом, и точная копия истребителя И-16 — высоко-скоростного моно-плана. Их вместе с другими экспонатами посетители смогут увидеть 3 июля в день открытия музея.

В новом музее войны стало а два самолета больше. И каких! Вот этот экземпляр, к примеру, собрали в Минске. И-16 – по-простому Муха – военный истребитель. Таких до войны выпустили 7 тысяч. Сегодня из них не осталось и сотни. Именно поэтому даже точная копия аппарата – уже раритет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Брянцев, ведущий художник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Его сделали по чертежам из материалов, из которых был сделан этот самолет. Нет мотора. И по весу он соответствует. Масштаб один к одному, естественно.

Самолет займет свое место в экспозиции. Здесь – в авиационном зале. На глазах у посетителей развернется целая воздушная битва. В противниках – мессер-шмидт. Один из основных немецких истребителей. Его пока монтируют. Чтобы поднять в воздух наш самолет, понадобилась помощь не одной пары рук.

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Альпинисты установили под кровлей специальное оборудование - лебедки. Мы подымали его вручную, придерживая, чтобы он не раскачивался. Сначала левую сторону, правую, потом хвост - балансируя. Все надежно, никакой опасности в этом нет.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А это новичок воздушной экспозиции музея. У-2 или Поликарпов. Этот самолет знает практически каждый любитель военной авиации. Во время войны его использовали как бомбардировщик. И прежде всего ночной. Он летат достаточно тихо и низко, поэтому почти всегда заставал противника врасплох.

Это уже оригинал. Почти. 70% деталей – родные. Их находили на полях сражении и в Беларуси и в России после войны. Во время воздушных боев такими управляли и пилоты из женского авиационного полка. «Ночные ведьмы», кстати, участвовали в освобождении Минска и Могилева. В воздухе этот Поликарпов был до 2005 года. Летать может и сейчас, но большую ценность, посчитали, представит в музее.

Олег Лейко, реставратор (Россия):

Двигатель, который весит 20% самолета, оригинальный. На нем нашли номер. Теперь понему пытаемся выяснить, где он летал. Двигатель военного выпуска. Может быть мы и найдем, но это большая работа, которая еще будет впереди.

Пока самолет, что называется, доводят до ума. После покраски крылья покроют эмалитом. Этим раствором пользовались в сороковых, чтобы придать большую аэродинамичность. Два новых экспоната вместе с сотнями других посетители смогут увидеть 3 июля в день открытия музея.