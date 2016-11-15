Два первых электробуса Минска будут желтыми и появятся в декабре

Новости Беларуси. Солнечный цвет на зимние улицы. Минчане определились с окраской нового столичного транспорта – электробусов.

Появятся они на дорогах города уже в декабре.

По своему устройству общественный перевозчик во многом схож с электромобилем. Работает на чистых источниках энергии: аккумулятор на батарее или суперконденсаторе.

Проходить гиганты смогут примерно 12 километров.

А подзаряжаться будут на специальных станциях, которые оборудуют на конечных остановках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Илларионов, заместитель директора ГУ «Столичный транспорт и связь»:

В настоящий момент интернет-голосование закончено.

Определен желтый цвет.

Проводятся дальнейшие работы по запуску этого вида транспорта.