Два новых детских сада открылись в Минске

Около 400 мест, несомненно, порадуют жителей столичных новостроек Лошица и Сухарево.

Молодых семей здесь много, а значит и места в детских садах пользуются особым спросом. Новые здания дошкольных учреждений современные, красивые, группы – уютные и комфортные. По словам строителей, работали они качественно.

Василий Малиновский, управляющий строительным трестом:

– Мы получили достойный результат, за который не будет стыдно перед нашими детьми.

Новый детский сад в Лошице рассчитан на 190 мест. Здесь есть все необходимое для юных минчан: бассейн, спортивный зал с тренажерами, компьютерно-игровой комплекс. С сентября здесь заработает кабинет дополнительных услуг. Дети смогут заниматься спортом, музыкой, английским языком и готовиться к школе.

Елена Лепешко, многодетная мать:

– Так как наш дом – дом многодетных семей, нам было тяжеловато, мы возили своих детей очень далеко. Поэтому нам этот детский сад очень кстати, он действительно сказка для нас и выглядит он сказочно. Мы очень рады и очень благодарны всем тем, кто принял участие в его создании.

Михаил Саванович, председатель Минского городского Совета депутатов XXVI созыва:

– Всего до конца года в городе планируется построить 6 детских садов. А в ближайшие четыре года их количество увеличится более чем на 30 детских садов. Мы готовы строить и строить. Главное чтобы было для кого.