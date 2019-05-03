Дожди, грозы и заморозки. Какая погода будет в Беларуси на больших выходных и когда потеплеет

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ожидается пасмурная погода, пройдут дожди. До конца этой недели тепло не вернется.

По информации Белгидромета, в пятницу – 3 мая – будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, по юго-востоку возможны грозы.

Температура воздуха днем составит от +11°С до +17°С, а по юго-восточной части страны – до +20°С.

4 мая – в субботу – местами в Беларуси утром и днем ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью температура составит от +1 до +7°С, а в Гомельской области – до +9°С. Правда в отдельных районах республики ночью и утром могут быть заморозки от 0 до -2°С. Днем ожидается от +11°С до +17°С. По юго-востоку – до +19°С.

В воскресенье – 5 мая – ночью будет от +2°С до +8°С, по югу – до +11°С. Днем ожидаемая температура составит от +8°С до +14°С. По юго-востоку Беларуси – от +15°С до +22°С. На большей части страны пройдут дожди, а по юго-востоку – грозы.

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В понедельник – 6 мая – на большей части страны прогнозируются дожди, местами – с грозами.

Ночью температура составит от +3°С до +9°С, по востоку Беларуси – до +12°С. Днем ожидается от +8°С до +14°С. По востоку – от +15°С до +18°С.

7 мая – во вторник – ночью температура составит от +1°С до +7°С, по востоку – до +10°С. В западных районах страны могут быть заморозки от 0 до -2°С. Днем столбик термометра поднимется от +8°С до +15°С. По югу – до +17°С. По восточной части Беларуси – кратковременные дожди.

В среду – 8 мая – ночью температура прогнозируется от +1°С до +8°С. Местами могут быть заморозки от 0 до -2°С. Днем температура составит от +10°С до +17°С. По юго-востоку – кратковременные дожди.

В четверг – 9 мая – ночью температура составит от +1°С до +8°С. Местами ожидаются заморозки от 0 до -2°С. Днем станет теплее: столбик термометра поднимется до +19°С. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем также возможны грозы.