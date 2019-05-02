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Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?

02 мая 2019 20:40
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Новости Беларуси. Делая город ярче. Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе в рамках акции «Мой родны кут», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?-1

Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?-3

Изображение нанесут на стену гаражного кооператива вдоль улицы Стебенева. Более 300 метров будет расписано пейзажами белорусской природы. В планах – четыре сюжета: березовая роща, колосящаяся нива, лесная опушка и сельский колорит.

Приступить к работе планируют 3 мая.

Как к этой идее относятся минчане – смотрите в видеоинформации.

# Граффити # общество # Фотофакт

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