Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?

Новости Беларуси. Делая город ярче. Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе в рамках акции «Мой родны кут», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изображение нанесут на стену гаражного кооператива вдоль улицы Стебенева. Более 300 метров будет расписано пейзажами белорусской природы. В планах – четыре сюжета: березовая роща, колосящаяся нива, лесная опушка и сельский колорит.

Приступить к работе планируют 3 мая.