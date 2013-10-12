Довольны ли белорусы качеством отечественных продуктов питания?

Новости Беларуси. На вчерашней пресс-конференции Главы государства обсуждалось качество белорусских продуктов. Оно остается высоким благодаря сохранённым в нашей стране ГОСТам. Вкусом мясомолочной продукции и овощей, выращенных на белорусской земле, довольны и покупатели.

О деле своей жизни Анатолий Петрович может рассказывать часами. Пчеловод, что называется, со стажем. За 45 лет любимого занятия знает все секреты производства по-настоящему вкусного мёда. Мужчина не сомневается: даже одна ошибка может спугнуть покупателя. Тем более конкуренция на рынке действительно серьёзная.

Анатолий Тупилов, пчеловод:

Мёд у нас наш лучше, чем любой другой. Сейчас много китайского. Там другое производство. Там просто более на промышленной основе. Там больше химии.

К слову, не только белорусский мёд стал фаворитом у покупателей. Овощи, молочная, мясная продукция... Что и говорить, спрос есть. И подобные сезонные ярмарки ещё одно тому подтверждение.

Белорусы:

Белорусская продукция очень качественная. Сохраняется ГОСТ.

Я покупаю белорусское, потому что оно всё свежее, вкусное и качественное.

Мне нравятся очень наши баклажаны, например, выращенные. Кабачки вообще шикарные.

На ярмарке со знаком «белорусское» Людмила Ивановна не первый раз. Говорит, нашу продукцию любит. В качестве и натуральности убеждалась не раз. Тем более, что, с чем сравнить, есть. Приемлемые и цены.

Людмила Шарапова:

Я русское покупала вот, особенно мёд. И вы знаете, это, ну, такая подделка – не передать. А вот белорусский – это, действительно, натуральный.

В первую очередь, наш ответ импортным аналогам в сфере овощеводства. При этом площади экономически выгодных производств постоянно расширяются. Огурцами, томатами, баклажанами, выращенными на собственной земле, можно не только обеспечить белорусский рынок, но и заинтересовать страны СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кореневская, продавец:

Всё продаётся очень хорошо, пользуется спросом. Ещё у нас есть маринады все наши, приготовленные своим производством, – это огурцы солёные, малосольные, капуста.

Сохранённые со времён СССР ГОСТы стали гарантом качества ещё и отечественных мяса и молока. Так, только в отношении практически всех видов молочной продукции действуют 96 государственных стандартов. Отсюда натуральность и отсутствие каких-либо добавок.

Екатерина Селифонтова, продавец мясокомбината:

Наш мясокомбинат представляет несколько магазинов за пределами нашей республики непосредственно в Российской Федерации. И я хочу заметить, что наша продукция уходит там просто на «ура». Потому что они удивлены вкусовым качеством нашей продукции, они удивлены тому, как мы минимально добавляем всевозможных добавок.

Анна Балацун, маркетолог молочного комбината:

В основном мы экспортируем сухое молоко. Это Россия, Казахстан, Азербайджан, страны дальнего зарубежья. В основном, наше молоко отличается тем, что оно натуральное, у него маленькие сроки, поэтому оно натуральнее, то есть без добавок.