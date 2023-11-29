«Достучаться до них, заставить задуматься». Как привить молодёжи интерес к духовным темам?

Игорь Мещан, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви:

Интерес к духовным темам не просто возобновляется, а он был всегда очень высоким. Весь вопрос в том, как мы можем подать эти духовные темы. Как правило, мы подаем все очень традиционно и прямолинейно. Мы часто забываем аудиторию, которая нас смотрит. Надо понимать, к кому мы обращаемся. Мы просто должны найти язык обращения к духовным темам.

Наша молодежь владеет другими языками, но им должно быть интересно. Мы должны выработать этот язык, может, в каких-то вещах провокационных, но чтобы до них достучаться, заставить задуматься. Это не всегда прямой путь.