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«Достучаться до них, заставить задуматься». Как привить молодёжи интерес к духовным темам?

29 ноября 2023 11:12
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Игорем Мещаном, заместителем председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.

Каждому новому поколению нужен свой язык, на котором с ним можно говорить о вечных истинах. Для нашего времени это во многом видеоряд. Что задевает за живое сегодняшнего зрителя? Об утратах и приобретениях современной кинокультуры поговорили с гостем.
«Достучаться до них, заставить задуматься». Как привить молодёжи интерес к духовным темам?-1

Игорь Мещан, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви:
Интерес к духовным темам не просто возобновляется, а он был всегда очень высоким. Весь вопрос в том, как мы можем подать эти духовные темы. Как правило, мы подаем все очень традиционно и прямолинейно. Мы часто забываем аудиторию, которая нас смотрит. Надо понимать, к кому мы обращаемся. Мы просто должны найти язык обращения к духовным темам.

Наша молодежь владеет другими языками, но им должно быть интересно. Мы должны выработать этот язык, может, в каких-то вещах провокационных, но чтобы до них достучаться, заставить задуматься. Это не всегда прямой путь.

Подробности в видео.

# Религия # общество # Игорь Мещан # Олег Лепешенков # Фотофакт

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