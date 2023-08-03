Достойная зарплата и поддержка. Как и куда трудоустраиваются молодые специалисты в Минской области?
Новости Беларуси. Медики, учителя, инженеры. Весь август на свои первые рабочие места прибывают молодые специалисты – выпускники вузов и колледжей со всей страны. Пополнение ждет и слуцкий крановый завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2023 году предприятие планирует принять практически 20 человек.
О первых сложностях, с которыми сталкивается на новом рабочем месте молодежь, узнала наш корреспондент Дарья Седун.
Инженер-технолог Виталий Бузун на слуцком крановом заводе работает уже год. Окончил университет, изучил все возможные перспективы и вернулся на распределение в родной город.
Виталий Бузун, инженер-технолог слуцкого кранового завода:
Коллектив сплоченный. Касательно своего дела могу сказать, что средний возраст специалистов порядка 25-30 лет, поэтому каких-то вопросов с коммуникацией не возникает. Подскажут, помогут.
О своей профессии молодой человек рассказывает с интересом. Главная задача инженера-технолога – грамотно организовать производственный процесс. Для этого нужно глубоко понимать специфику оборудования, знать много тонкостей. Так что первое время было непросто, вспоминает парень. С обучением помогли старшие коллеги.
Подробности в видео.