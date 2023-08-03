Достойная зарплата и поддержка. Как и куда трудоустраиваются молодые специалисты в Минской области?

Новости Беларуси. Медики, учителя, инженеры. Весь август на свои первые рабочие места прибывают молодые специалисты – выпускники вузов и колледжей со всей страны. Пополнение ждет и слуцкий крановый завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2023 году предприятие планирует принять практически 20 человек. О первых сложностях, с которыми сталкивается на новом рабочем месте молодежь, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Инженер-технолог Виталий Бузун на слуцком крановом заводе работает уже год. Окончил университет, изучил все возможные перспективы и вернулся на распределение в родной город.

Виталий Бузун, инженер-технолог слуцкого кранового завода:

Коллектив сплоченный. Касательно своего дела могу сказать, что средний возраст специалистов порядка 25-30 лет, поэтому каких-то вопросов с коммуникацией не возникает. Подскажут, помогут.