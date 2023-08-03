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Достойная зарплата и поддержка. Как и куда трудоустраиваются молодые специалисты в Минской области?

03 августа 2023 14:11
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Новости Беларуси. Медики, учителя, инженеры. Весь август на свои первые рабочие места прибывают молодые специалисты – выпускники вузов и колледжей со всей страны. Пополнение ждет и слуцкий крановый завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2023 году предприятие планирует принять практически 20 человек.

О первых сложностях, с которыми сталкивается на новом рабочем месте молодежь, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Достойная зарплата и поддержка. Как и куда трудоустраиваются молодые специалисты в Минской области?-1

Инженер-технолог Виталий Бузун на слуцком крановом заводе работает уже год. Окончил университет, изучил все возможные перспективы и вернулся на распределение в родной город.

Достойная зарплата и поддержка. Как и куда трудоустраиваются молодые специалисты в Минской области?-4

Виталий Бузун, инженер-технолог слуцкого кранового завода:
Коллектив сплоченный. Касательно своего дела могу сказать, что средний возраст специалистов порядка 25-30 лет, поэтому каких-то вопросов с коммуникацией не возникает. Подскажут, помогут.

Достойная зарплата и поддержка. Как и куда трудоустраиваются молодые специалисты в Минской области?-7

О своей профессии молодой человек рассказывает с интересом. Главная задача инженера-технолога – грамотно организовать производственный процесс. Для этого нужно глубоко понимать специфику оборудования, знать много тонкостей. Так что первое время было непросто, вспоминает парень. С обучением помогли старшие коллеги.

Подробности в видео.

# Молодые специалисты # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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