«Достали 10 вёдер сажи». Поговорили с опытным трубочистом об уходе за печью

Новости Беларуси. Как городским жителям невозможно представить свой быт без отопления и газа, так в деревне – без печки никуда. Издавна она считалась душой дома. Печка кормила, согревала, лечила, заменяла баню и даже предсказывала погоду. Сейчас печь отыщешь не в каждом деревенском доме. Но большинство сельчан не спешит отказываться от печного отопления. Во-первых, это тепло, которое не зависит от электричества, во-вторых, неповторимый колорит и уют в доме, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Чуковский хотел помыть его чисто-чисто. А Андерсен влюбил в пастушку. Конечно, речь о трубочисте. При упоминании об этой профессии воображение рисует изящный китель и цилиндр. Но, как правило, современные трубочисты работают вот в таких защитных костюмах и с целым арсеналом техники. Для обследования дымоходов, например, сейчас есть специальные устройства с видеокамерами.

Профессиональный трубочист Виталий повидал множество печей. Есть и личный рекорд по количеству вычищенной сажи.

Виталий Дежурко, трубочист, член Белорусского печного общества:

Десять 10-лировых ведер примерно с такой печки, она вообще не работала, люди пригласили, потому что чуть не угорели. Они пригласили на консультацию: сносить ее или оставлять. Мы решили попробовать ее реанимировать, начали чистить. Не было ни одной прочистной дверки, интуитивно искали каналы. Выбрали из нее 10 ведер сажи, сами были в шоке, затопили печь, она заработала, человек сиял от счастья. Что не надо огромных затрат в разгар зимы на переделку печи. Для профилактики профессиональную чистку печи в идеале проводить каждый год. Определить, что пора обращаться к трубочисту помогут следующие признаки.

Виталий Дежурко:

Самым главным признаком неисправности печи является поддымливание при растопке, при топке. Когда уже начинает появляться дым, тогда надо бить тревогу, еще нужно обращать внимание на появление подкопчености над задвижками, над прочистными дверками. Это признак того, что надо как минимум пригласить специалиста, проверить, почистить, обслужить печку. Немаловажно обращать внимание на появление трещинок в швах, смотреть за состоянием топки, бывает, что кирпич растрескивается, выкрашивается, в этом случае необходим ремонт. Как правило, люди обращаются, когда уже совсем все плохо. И ремонт, и обслуживание выливаются в относительно неплохую копеечку. Если соблюдать такой ежегодный периодический осмотр и профилактическое обслуживание – это не так уж и дорого. Специалист приедет, в течение часа обслужит печь, это в символическую сумму выльется. «Вылечить» некоторые дефекты можно и самостоятельно. Мы попросили парочку профессиональных советов.

Виталий Дежурко:

Сажа, которая собирается в стенках печи, она своего рода теплоизолятор. Чем больше сажи, тем хуже начинает греть печь. Поэтому лучше почистить. Если грамотно сложена печь, домовладелец может без труда и сам почистить кочергой, даже ершиком для мытья посуды.

Но бывают случаи, когда чистка дымохода даже для профессионала превращается в настоящий квест. Например, если сэкономить на прочистных дверках, потом придется доплатить трубочисту за задачку со звездочкой. Виталий Дежурко:

Именно в этой конструкции не знаю, как она устроена. Поэтому мне надо будет немножко времени затратить, чтобы сделать эскиз и предположить, как расположены дымовые каналы, затем мне придется искать места, где можно будет пробить отверстие, чтобы вычистить сажу, затем буду устанавливать прочистные дверки, чтобы в последующем не долбить, не ломать.

Одно время профессию трубочиста называли вымирающей. Однако мода на камины вновь сделала ее одной из самых востребованных. Виталий Дежурко:

Профессия одна из самых древних, до сих пор она актуальна, несмотря на то, что практически все дома сейчас отапливаются с помощью газа и электричества, но все равно дровяная печь никуда не уходит. Люди оставляют, даже если у людей паровое отопление, они оставляют печь как предмет интерьера. У нас в Беларуси еще очень много старинных печей, и я скажу, что они вполне еще рабочие. Нужна только профилактика, обслуживание. Но люди все равно их сносят, потому что другие требования к печам, люди делают современные ремонты и хотят, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер. Сейчас большой диапазон ценовой в плане и работ, и стоимости материала. Все зависит от потребностей человека, от профессионализма печника. Бюджетная печь обойдется от 1,5 – 2 тысяч и до бесконечности. Допустим, кирпич белорусского производства стоит 80 копеек (одна кирпичинка), а есть кто покупает кирпич по 4 рубля, на печь в районе тысячи уйдет, плюс работа мастера, какие-то полочки. По стоимости выливается в неплохой автомобиль.

В Германии встреча с трубочистом считается хорошей приметой. Прикоснуться к его рукаву или потереть золотую пуговицу на мундире – на удачу. Оно и немудрено. Трубочист очищает печи и камины от сажи, предотвращая воспламенение, а значит и беду.