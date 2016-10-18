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Дорогой беспорядок: в Минской области за 9 месяцев санслужба оштрафовала более 3000 предприятий

18 октября 2016 15:58
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Новости Беларуси. За 9 месяцев работы инспекторами санитарной службы оштрафовано более 3000 сотрудников организаций и предприятий области. Поводом для многочисленных предписаний со стороны контролирующих органов стал беспорядок на территории. 

Нарушения выявлены на каждом втором объекте сельского хозяйства. 

Попал в поле зрения инспекторов и каждый третий гаражный или дачный кооператив. Как обстоят дела с наведением порядка на недосмотренных вовремя территориях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Штрафы

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