Дорогой беспорядок: в Минской области за 9 месяцев санслужба оштрафовала более 3000 предприятий

Новости Беларуси. За 9 месяцев работы инспекторами санитарной службы оштрафовано более 3000 сотрудников организаций и предприятий области. Поводом для многочисленных предписаний со стороны контролирующих органов стал беспорядок на территории.

Нарушения выявлены на каждом втором объекте сельского хозяйства.

Попал в поле зрения инспекторов и каждый третий гаражный или дачный кооператив. Как обстоят дела с наведением порядка на недосмотренных вовремя территориях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.