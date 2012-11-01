Доппункты упрощенного пропуска через белорусско-литовскую границу будут работать 1 и 2 ноября

Новости Беларуси. Католики отмечают День всех святых и День поминовения усопших.

Жители приграничья смогут воспользоваться пунктами пропуска на территориях Ошмянского и Островецкого районов с 10 утра до 17.00. Дополнительно сегодня с 8 утра до восьми вечера будет работать пункт «Лынтупы» на территории Поставского района.

Для пересечения границы при себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.