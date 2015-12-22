82-летняя бабушка, застрявшая в туалете на четыре дня, связала внуку шарф

Новости Великобритании. Курьезный случай, который едва не завершился трагедией, произошел в графстве Саффолк.



82-летняя Глэдис Филлипс отправилась за покупками в один из торговых центров и застряла в общественном туалете.

В заточении пожилая женщина провела четыре дня.

Как выяснилось, из всех уборных она выбрала ту, что была еще закрыта для посетителей. Каким образом бабушка проникла туда, остается загадкой. Уже на обратном пути, поняв, что дверь не поддается, Глэдис Филлипс начала кричать и стучать по стенам – на помощь никто так и не пришел.

День, другой, третий... Все четыре дня она питалась мятными конфетами, найденными в сумке. Спала, завернувшись в собственное пальто. Согревалась, поднося руки к сушилке, и вязала внуку шарф.

Сейчас госпожа Филлипс вспоминает произошедшее с улыбкой.

Говорит, что провела время не без пользы. Буквально за несколько минут до заточения она приобрела клубок розовой шерсти.



Глэдис Филлипс:

Я била по стенам и двери, кричала, но никто меня не слышал. Хорошо, что я как раз прошлась по магазинам и приобрела новый клубок ниток из шерсти розового цвета. За это время я связала шарф в подарок на Рождество одному из моих внуков. А я питалась мятными леденцами, которые купила, пока гуляла по магазинам.

На помощь, сам того не подозревая, подоспел рабочий, который пришел заканчивать ремонт.

Увидев в кабинке, бабушку, как раз довязывающую розовый шарф, мужчина потерял дар речи.

К счастью, Глэдис Филлипс чувствует себя хорошо, и медицинская помощь не потребовалась.