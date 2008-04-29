Дом-музей первого съезда РСДРП открыл новую экспозицию

Этот Экскурс в историю стал первым после капитальной реконструкции здания. Напомним, в нынешнем году музею исполнилось 85 лет. Во время войны он был разрушен, но по сохранившимся чертежам восстановлен заново. В советские времена здесь побывали практически все видные деятели международного коммунистического и рабочего движения. Здесь не только проводили экскурсии, а принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты, организовывали встречи с ветеранами. Ежегодно музей посещали до восьмисот тысяч человек. В начале 90-х Дом стал филиалом Национального музея истории и культуры. Планируется, что первого мая он вновь распахнет свои двери для всех желающих.