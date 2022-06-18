Должен был стать спортсменом, но пошёл в актёры. Как мужчине найти себя в творчестве?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с актером, режиссером, магистром искусствоведения Валерием Бабкиным.
Валерий Бабкин, артист, режиссер:
Как говорят в нашей актерской профессии, очень важен эффектный выход.
Стюша Тайм:
Где ты сейчас работаешь, чем занимаешься?
«Должен был быть профессиональным спортсменом». Как оказался на сцене
Валерий Бабкин:
На данный момент я в Гродненском областном драматическом театре. До этого играл в Минском областном драматическом театре в Молодечно.
Стюша Тайм:
Как ты пришел в профессию?
Валерий Бабкин:
Совершенно случайно и неожиданно. Должен был быть профессиональным спортсменом (легкая атлетика: толкание ядра и метание диска), но как-то всегда очень интересовала сцена. И у нас был драматический театр, меня туда позвали. Я себя нигде сейчас не вижу. Пробовал очень многое: одно, второе, третье, но знаешь, это когда попадаешь в свое направление.
«Чем больше отдаю себя, тем больше ощущаю». О своем актерском кредо
Стюша Тайм:
Ты такой душевный, эмоциональный, видно, что любишь свою профессию. Чувствуешь ли отдачу зрителя?
Валерий Бабкин:
Чем больше я сам трачусь, чем больше отдаю себя, тем больше ощущаю от людей в зале.
Стюша Тайм:
Я знаю, что у тебя много проектов, с молодежью занимаешься. Расскажи про это.
Валерий Бабкин:
Больше я, конечно, занимаюсь в таком авторском творчестве. Я не только актер, но еще и стихи пишу. Долго ходил, сам выступал. Нашел талантливых ребят, прекрасных, замечательных поэтов. Мы собрали команду.
Стюша Тайм:
У меня сейчас к тебе предложение – поделиться с нашими телезрителями своими произведениями.
Валерий Бабкин:
С огромной радостью.
Жизнь одна, и стоит за нее сражаться,
Собрав всю волю и силы все в кулак.
И никогда, ты слышишь, не сдаваться,
Лишь до конца и только, только так.
Ударов будет тьма из ниоткуда,
Сильнейших, боль от них страшна.
Но ты держись, держись, мой друг,
Покуда еще живы наши бодрые сердца.
«Хочу, чтобы у меня на телевидении было свое шоу». О чём мечтает
Стюша Тайм:
Есть ли у тебя какая-нибудь мечта?
Валерий Бабкин:
Да, я хочу, чтобы у меня на телевидении было свое шоу. Шоу, программа. Что-то похожее, как ты делаешь. Такого формата, что я приглашаю к себе в студию молодых, талантливых, творческих людей: поэтов, музыкантов, художников, актеров, и мы с ними общаемся.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям, которые будут нас смотреть?
Валерий Бабкин:
Творческого вдохновения, ни в коем случае не отказываться от мечты. Мечтать, верить и смело к ней идти.
Стюша Тайм:
Всем хороших выходных и до скорых встреч!