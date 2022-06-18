Должен был стать спортсменом, но пошёл в актёры. Как мужчине найти себя в творчестве?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с актером, режиссером, магистром искусствоведения Валерием Бабкиным. Валерий Бабкин, артист, режиссер:

Как говорят в нашей актерской профессии, очень важен эффектный выход. Стюша Тайм:

Где ты сейчас работаешь, чем занимаешься?

«Должен был быть профессиональным спортсменом». Как оказался на сцене Валерий Бабкин:

На данный момент я в Гродненском областном драматическом театре. До этого играл в Минском областном драматическом театре в Молодечно. Стюша Тайм:

Как ты пришел в профессию? Валерий Бабкин:

Совершенно случайно и неожиданно. Должен был быть профессиональным спортсменом (легкая атлетика: толкание ядра и метание диска), но как-то всегда очень интересовала сцена. И у нас был драматический театр, меня туда позвали. Я себя нигде сейчас не вижу. Пробовал очень многое: одно, второе, третье, но знаешь, это когда попадаешь в свое направление. «Чем больше отдаю себя, тем больше ощущаю». О своем актерском кредо Стюша Тайм:

Ты такой душевный, эмоциональный, видно, что любишь свою профессию. Чувствуешь ли отдачу зрителя?

Валерий Бабкин:

Чем больше я сам трачусь, чем больше отдаю себя, тем больше ощущаю от людей в зале. Стюша Тайм:

Я знаю, что у тебя много проектов, с молодежью занимаешься. Расскажи про это. Валерий Бабкин:

Больше я, конечно, занимаюсь в таком авторском творчестве. Я не только актер, но еще и стихи пишу. Долго ходил, сам выступал. Нашел талантливых ребят, прекрасных, замечательных поэтов. Мы собрали команду. Стюша Тайм:

У меня сейчас к тебе предложение – поделиться с нашими телезрителями своими произведениями.

Валерий Бабкин:

С огромной радостью. Жизнь одна, и стоит за нее сражаться,

Собрав всю волю и силы все в кулак.

И никогда, ты слышишь, не сдаваться,

Лишь до конца и только, только так.

Ударов будет тьма из ниоткуда,

Сильнейших, боль от них страшна.

Но ты держись, держись, мой друг,

Покуда еще живы наши бодрые сердца. «Хочу, чтобы у меня на телевидении было свое шоу». О чём мечтает Стюша Тайм:

Есть ли у тебя какая-нибудь мечта?