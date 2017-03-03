Долгожданное событие: на Улице Уборевича ключи от квартир получили 119 семей

Новости Беларуси. Ключи от квартиры к Международному женскому дню! Крупными подарками продолжают баловать минчан.
Новоселье 3 марта отмечают в Заводском районе на улице Уборевича. Ключи от новой квартиры получили 119 семей.
Счастливые обладатели своего жилья не скрывают эмоций.
Алина Табальчук:
Это очень долгожданное событие. Раньше мы жили здесь, в Чижовке. Это место, где мы родились, выросли, и здесь мы снова будем жить.
Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:
17 марты мы отмечаем 79-летие Заводского района. Поэтому март для нас знаменательный, торжественно проводим это мероприятие. 119 семей, из них половина – это нуждающиеся, вторая половина – долевым способом.
Современный десятиэтажный дом возведен с эркерами.
В преддверии праздника новоселы могут заехать в свои квартиры, чтобы успеть расставить мебель и отметить торжество в собственном доме. За окном – детская площадка с современными игровыми комплексами и парковка. Традиционно здесь устроили настоящий праздник с песнями и хороводами. Так соседи уже успели подружиться семьями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.