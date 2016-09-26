Профилактика пожаров: МЧС проводит проверку состояние печей на частных подворьях

Новости Беларуси. С наступлением холодов возросла и пожарная опасность. Особенно это касается жителей частного сектора, дома которых отапливаются с помощью печного оборудования.

Традиционно с наступлением осени сотрудники МЧС усиливают профилактику,

проверяют состояние печей и напоминают основные правила безопасности. В некоторых квартирах устанавливаются автономные пожарные извещатели. Особое внимание многодетным семьям, одиноким людям и инвалидам.

Пётр Артюхов, житель деревни Лавля Смолевичского района:

Камин вовремя чистить и смотреть, чтобы печь была исправна. То есть не было трещин, открытого огня.

Мария Ворса, жительница деревни Лавля Смолевичского района:

Два раза в год ходят, проверяют всё кругом. Всё нормально, у меня нигде никакого дефекта нет, чтобы сказали, что плохо.

Отопительный сезон многие хозяева частных подворий уже начали.

Есть и первые случаи пожаров из-за печи или короткого замыкания электропроводки.

Поэтому рейды сотрудников МЧС будут кстати. К зиме спасатели должны заглянуть в гости к каждому хозяину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кристина Зайцева, пресс-секретарь Минского областноо управления МЧС:

Работники МЧС ставят перед собой цель не наказать, а подсказать, показать и предупредить. Когда к человеку приходишь для того, чтобы ему подсказать и помочь, он прислушивается и устраняет все причины, которые впоследствии могут стать причиной пожара.