Археолог поискового батальона о захоронениях красноармейцев: «Потёртый листок, и на нём схема»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уже нет, а кто-то еще перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Алексей Куцук:

У нас была ситуация, если я не ошибаюсь, под Слуцком. Выехали на захоронение, начали раскопки и не можем обнаружить. Выехали в архив. К оригиналу документа об этом захоронении был приколот потертый такой листок, старенький-старенький. И на нем схема и основные ориентиры. И на следующий день мы находим это захоронение. То есть архивы для нас очень серьезное подспорье.