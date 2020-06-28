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Археолог поискового батальона о захоронениях красноармейцев: «Потёртый листок, и на нём схема»

28 июня 2020 16:58
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уже нет, а кто-то еще перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Археолог поискового батальона о захоронениях красноармейцев: «Потёртый листок, и на нём схема»-1

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Археолог поискового батальона о захоронениях красноармейцев: «Потёртый листок, и на нём схема»-4

Алексей Куцук:
У нас была ситуация, если я не ошибаюсь, под Слуцком. Выехали на захоронение, начали раскопки и не можем обнаружить. Выехали в архив. К оригиналу документа об этом захоронении был приколот потертый такой листок, старенький-старенький. И на нем схема и основные ориентиры. И на следующий день мы находим это захоронение. То есть архивы для нас очень серьезное подспорье.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Куцук # Фотофакт

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