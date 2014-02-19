Новости Беларуси. Добавить недостающие данные получателя международной посылки теперь можно в Интернете. Раньше все почтовые отправления с неправильными сведениями, например, неполным именем или адресом возвращались обратно. Теперь же у получателя есть возможность исправить ошибку в течение 60 дней. Для этого достаточно зайти на сайт «Белпочты» и ввести штрих-код своей посылки.

Елена Скрипчик, первый заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:

Если почтовые отправления не будут корректно заполнены, они должны полностью вернуться назад, то есть не дойдя до получателя. Поэтому на сегодняшний день это возможность клиентам исправить свою ошибку при неправильно заполненном адресном ярлыке, который он заполнял при оформлении заказа, к примеру, в Интернет-магазине. Не сегодняшний день тех отправлений, которые находятся на справке, на уточнении адресных данных, от 10 до 12 тысяч.

В настоящее время международные отправления обрабатывают лишь в одном пункте – на «Минской почте». Ежедневно здесь принимают в работу от 12 до 20 тысяч писем, посылок и бандеролей. Однако уже в ближайшее время все необходимые процедуры смогут проводить в Национальном аэропорту. На очереди и создание региональных отделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.