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До 25 июля в Минске проходят мини-ярмарки вакансий

24 июля 2019 06:29
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Новости Беларуси. Тех, кому непросто найти свое место на рынке труда самостоятельно, в эти дни приглашают на мини-ярмарки вакансий. Проходят они в Минске до 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 25 июля в Минске проходят мини-ярмарки вакансий-1

Принять в них участие может любой наниматель, а посетить – каждый, кто проходит мимо. Безработным представится возможность прямо на месте пообщаться с кадровиками, расспросить про условия работы, зарплату и соцпакет.

До 25 июля в Минске проходят мини-ярмарки вакансий-4

Сегодня в столице основной спрос на вакансии формируют организации строительства, торговли, промышленности, здравоохранения, образования и транспорта.

До 25 июля в Минске проходят мини-ярмарки вакансий-7

Подобный формат поиска доказал свою эффективность. Работу помогают найти и тем, кто не имеет конкретных трудовых навыков, людям с ограниченными возможностями.

# Работа в Минске # общество # Фотофакт

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