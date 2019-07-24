До 25 июля в Минске проходят мини-ярмарки вакансий

Новости Беларуси. Тех, кому непросто найти свое место на рынке труда самостоятельно, в эти дни приглашают на мини-ярмарки вакансий. Проходят они в Минске до 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять в них участие может любой наниматель, а посетить – каждый, кто проходит мимо. Безработным представится возможность прямо на месте пообщаться с кадровиками, расспросить про условия работы, зарплату и соцпакет.

Сегодня в столице основной спрос на вакансии формируют организации строительства, торговли, промышленности, здравоохранения, образования и транспорта.