Тыкву весом с человека и высотой в 60 см вырастил на своем огороде житель Кобрина

Новости Беларуси. Чудо-овощ на белорусской грядке. Агроном из Кобрина вырастил тыкву весом 57 килограммов и высотой 60 сантиметров. Как признается хозяин подворья, за растением специально не следил, не удобрял, не поливал, да и заметил исполина только в начале осени, когда плод сам показался из-под высохших листьев.

Царь-тыкву владелец планирует отдать на кухню одному из детских садов города,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Клюка, житель Кобрина:

За все годы, сколько мы выращивали, лет 20-30, выросла такая. Добавок не было, она выросла в естественных самых натуральных условиях. Хватало и влаги, и питания, и солнца. Получается, и мякоть будет сладкая и вкусная.