Дни Минска в Москве пройдут в сентябре 2025 года

Минск и Москва расширяют сотрудничество в гуманитарной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Москва расширяют сотрудничество в гуманитарной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особый акцент на взаимодействие между молодежью двух столиц. Об этом заявили в Мингорисполкоме, где состоялась встреча мэра Минска Владимира Кухарева с руководством Московской городской думы.
Среди актуальных тем – проекты российского Технополиса и Минского городского технопарка. Белорусов заинтересовал опыт москвичей по ограничению передвижения на улицах на самокатах и другом двухколесном транспорте. Большое внимание уделили и совместным проектам в контексте 80-летия Великой Победы, которое отмечается в 2025 году.
Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы (Россия):
Мы предлагаем рассмотреть возможность совместного мероприятия, совместной акции, которая пройдет, начиная от Брестской крепости, через Минск, Смоленск, завершится в Москве. Также она пройдет, начиная с Мурманска, через Санкт-Петербург в Москву. И как мы еще называем, южный маршрут: это Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Москва.
То есть охватываем все города-герои и крепость-герой. Для москвичей, для белорусов и жителей Минска это будет интересное мероприятие, когда мы сможем рассказать о подвиге простого человека. Не обязательно военного. Это и те, кто своим трудом помогал добывать Победу.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Интересные есть наработки в обеспечении безопасности двухколесного транспорта. Эта тема достаточно больная для всех городов. Наши коллеги из Москвы, именно по инициативе Мосгордумы, такие документы приняли. Мы договорились, что в ближайшее время обменяемся именно этим опытом, какие территории включили наши коллеги в Москве, тем самым обезопасив пешеходов.
И как сегодня стало известно, в сентябре 2025 года в российской столице пройдут Дни Минска.