Дни Минска в Москве пройдут в сентябре 2025 года

Минск и Москва расширяют сотрудничество в гуманитарной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый акцент на взаимодействие между молодежью двух столиц. Об этом заявили в Мингорисполкоме, где состоялась встреча мэра Минска Владимира Кухарева с руководством Московской городской думы. Среди актуальных тем – проекты российского Технополиса и Минского городского технопарка. Белорусов заинтересовал опыт москвичей по ограничению передвижения на улицах на самокатах и другом двухколесном транспорте. Большое внимание уделили и совместным проектам в контексте 80-летия Великой Победы, которое отмечается в 2025 году.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы (Россия):

Мы предлагаем рассмотреть возможность совместного мероприятия, совместной акции, которая пройдет, начиная от Брестской крепости, через Минск, Смоленск, завершится в Москве. Также она пройдет, начиная с Мурманска, через Санкт-Петербург в Москву. И как мы еще называем, южный маршрут: это Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Москва. То есть охватываем все города-герои и крепость-герой. Для москвичей, для белорусов и жителей Минска это будет интересное мероприятие, когда мы сможем рассказать о подвиге простого человека. Не обязательно военного. Это и те, кто своим трудом помогал добывать Победу.