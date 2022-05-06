Дмитрий Жук: кто сегодня читает белорусские газеты и как удалось реализовать крупный проект о героях войны?

Новости Беларуси. 5 мая свой профессиональный праздник отметили все, кто имеет отношение к составлению, оформлению и выпуску газет и журналов. Хотя для таких людей день печати – каждый день. Сегодня в Беларуси издается более тысячи периодических изданий, но самой главной и известной остается газета «СБ. Беларусь сегодня». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный редактор Дмитрий Жук. Юлия Самусенко, ведущая:

Кто сегодня читает газеты и кто он, читатель «СБ. Беларусь сегодня»? «Это человек вдумчивый, интересующийся и который способен анализировать»

Дмитрий Жук, директор-главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Прежде всего это человек вдумчивый, интересующийся и который способен анализировать, не только сравнивая один источник с другим, но и продолжая мысли авторов. Безусловно, это люди более старшего поколения. Но сегодня нет просто газеты, как и нет просто телеканала. Сегодня все средства массовой информации, по сути, существуют в нескольких средах: в интернете, социальных сетях, на других площадках. И заметьте, в 2022 году Президент объединил поздравления с Днем печати и с Днем радио и телевидения. Адресовал его работникам информационной сферы, связи. «Нет плохих или хороших газет, плохих или хороших телеканалов»

Александр Меженный, ведущий:

С другой стороны, взять газетку в руки, почувствовать этот запах, в конце концов скрутить ее потом. А сколько всяких поделок было из газет? Дмитрий Жук:

Вы абсолютно правы. Эти тактильные ощущения, запах, чашка кофе утром – это все хорошая привычка. Ведь нет плохих или хороших газет, плохих или хороших телеканалов. Сайтов. Есть просто интересные и неинтересные зрителю, читателю. Наша задача – быть интересными. И тогда это войдет в привычку. Юлия Самусенко:

Давайте уделим особое внимание масштабному проекту «Партизаны Беларуси». Расскажите об истории его создания и как он менялся за эти три года. Интересно наблюдать, когда мы ставим свой интерактивный стенд, а люди находят там информацию про своих