Дмитрий Жук: кто сегодня читает белорусские газеты и как удалось реализовать крупный проект о героях войны?
Новости Беларуси. 5 мая свой профессиональный праздник отметили все, кто имеет отношение к составлению, оформлению и выпуску газет и журналов. Хотя для таких людей день печати – каждый день. Сегодня в Беларуси издается более тысячи периодических изданий, но самой главной и известной остается газета «СБ. Беларусь сегодня». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный редактор Дмитрий Жук.
Юлия Самусенко, ведущая:
Кто сегодня читает газеты и кто он, читатель «СБ. Беларусь сегодня»?
«Это человек вдумчивый, интересующийся и который способен анализировать»
Дмитрий Жук, директор-главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Прежде всего это человек вдумчивый, интересующийся и который способен анализировать, не только сравнивая один источник с другим, но и продолжая мысли авторов. Безусловно, это люди более старшего поколения. Но сегодня нет просто газеты, как и нет просто телеканала. Сегодня все средства массовой информации, по сути, существуют в нескольких средах: в интернете, социальных сетях, на других площадках. И заметьте, в 2022 году Президент объединил поздравления с Днем печати и с Днем радио и телевидения. Адресовал его работникам информационной сферы, связи.
«Нет плохих или хороших газет, плохих или хороших телеканалов»
Александр Меженный, ведущий:
С другой стороны, взять газетку в руки, почувствовать этот запах, в конце концов скрутить ее потом. А сколько всяких поделок было из газет?
Дмитрий Жук:
Вы абсолютно правы. Эти тактильные ощущения, запах, чашка кофе утром – это все хорошая привычка. Ведь нет плохих или хороших газет, плохих или хороших телеканалов. Сайтов. Есть просто интересные и неинтересные зрителю, читателю. Наша задача – быть интересными. И тогда это войдет в привычку.
Юлия Самусенко:
Давайте уделим особое внимание масштабному проекту «Партизаны Беларуси». Расскажите об истории его создания и как он менялся за эти три года.
Интересно наблюдать, когда мы ставим свой интерактивный стенд, а люди находят там информацию про своих
Дмитрий Жук:
История эта началась гораздо раньше, с личной заинтересованности. Мне хотелось посмотреть наградные листы своих дедов. Очень простое желание. И я мог пойти в Национальный архив и заказать эти дела, мне бы через какое-то время предоставили, я бы познакомился. Ни один, ни второй дед про войну не любили рассказывать от слова совсем. За что орден у деда, я узнал только из наградного листа. Но мне показалось, что такое желание не только у меня, и на основании этого мы решили с Национальным архивом, это наш совместный проект, оцифровать эти документы и выложить их в доступ, чтобы каждый мог найти и посмотреть. Вот в принципе история. Сегодня там порядка 190 тысяч человек, документов, карточек, которые вы можете посмотреть. Хорошая поисковая система, где ищется по имени, фамилии, отряду, национальности. Там порядка 40 пунктов поиска. Даже учитываются разночтения в фамилиях, было и такое. Как услышал комиссар отряда, так и записал, а в паспорте чуть-чуть другая буква. И сегодня очень интересно наблюдать, когда мы проводим выставки и ставим свой интерактивный стенд, когда подходят люди и находят там информацию про своих. Это стоит большой работы.
Александр Меженный:
Информация пополняется?
Дмитрий Жук:
Ежедневно сканируются новые документы. Я думаю, что этот проект мы еще много лет будем делать и сопровождать. Когда эти документы есть в общедоступном пространстве. Это именно тот момент сохранения нашей исторической памяти.