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  • Дмитрий Плевский, начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС г.Минска: Как ремесленнику зарегистрировать себя правильно?

Дмитрий Плевский, начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС г.Минска: Как ремесленнику зарегистрировать себя правильно?

18 августа 2015 07:43
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Белорусы славятся тем, что своими руками изготавливают уникальные вещи. Если человек что-то произвёл для себя и на продажу, как ремесленнику зарегистрировать себя правильно? 

Дмитрий Плевский, начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС г.Минска:
Физические лица не осуществляющие предпринимательскую деятельность имеют право изготавливать, либо реализовывать изготовленные ими товары. Данная деятельность должна осуществляться физическим лицом самостоятельно, без привлечения им физических лиц. Физическое лицо до начала осуществления ремесленной деятельности должен обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации. Уведомить налоговый орган о начале осуществления этой деятельности,  указать вид деятельности, которую он планирует осуществлять и платить ремесленный сбор - 180 тыс. рублей. Он выплачивается один раз в год.

# общество # Налоги # Фотофакт # Дмитрий Плевский

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