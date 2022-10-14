«Для сохранения мира в Республике Беларусь». В Минобороны назвали причины развёртывания региональной группировки войск с Россией

В непосредственной близости к белорусской территории формируются соединения, в составе которых современное наступательное вооружение. В Польше и странах Балтии совершенствуется военная инфраструктура, создаются новые базы. Участилось количество разведполетов, есть и случаи нарушения государственной границы. Ситуация не простая, но контролируемая силовым блоком. Это подчеркивает и Главнокомандующий. Вместе с тем не реагировать на угрозы мы не можем. Обстановка требует принятия немедленных мер.

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Для обеспечения паритета в области военной безопасности, а также сохранения мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Ее основу будут составлять Вооруженные Силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации. В настоящее время решение о создании региональной группировки войск (сил) реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах. Считаю необходимым отметить, что буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь будут перемещаться войска российской составляющей региональной группировки войск (сил). С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите суверенитета Союзного государства.