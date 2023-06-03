Для противодействия БПЛА. Новейшая спецтехника для радиоэлектронной борьбы появилась в подразделении ВС Беларуси

Новости Беларуси. Радиоэлектронная борьба: поиск, определение местоположения и противодействие беспилотным летательным аппаратам. Новейшие комплексы специальной техники появились в одном из вновь сформированных специализированных подразделений Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По своим тактико-техническим характеристикам оборудование не только не уступает, но и по ряду показателей превосходит иностранные аналоги.

Игорь Данильчик, начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы буквально недавно сформировали подразделение радиоэлектронной борьбы, службу радиоэлектронной борьбы. Сегодня мы вручаем новую технику силам спецопераций, надеясь, что она прослужит долго, хорошо. Задачи, которые мы ставим перед подразделением, многообразны, обширны, техника, которая здесь вручается, выполняет весь спектр задач, которые возлагаются на службу радиоэлектронной борьбы, и с заделом большим на перспективу. В том числе борьба с беспилотными летательными аппаратами, современными видами связи различных назначений, в том числе обеспечение радиоэлектронной защитой, выполнение мероприятий комплексного технического контроля на объектах сил спецопераций.