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Для подготовки школ Витебской области к новому учебному году выделено более 120 млрд рублей

05 августа 2013 06:04
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Новости Беларуси. Белорусские школы активно готовятся к новому учебному году. Правда, вместо учебного, сегодня здесь вовсю кипит строительно-ремонтный процесс: меняются кровля, окна, инженерные коммуникации. И лишь после того, как специальная комиссия даст положительную оценку этой работе, учебное заведение вновь сможет принять учеников.

Так называемая «приёмка школ» официально начинается 5 августа в Витебской области. Более 120 млрд рублей в 2013 году выделил регион на эти цели. Сюда вошли также расходы на новые автобусы для сельской местности, которые будут подвозить детей к месту учебы.

Всего же в 2013 году в школы Витебской области придут около 11 тысяч первоклассников и почти 650 молодых учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Школы в Беларуси

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