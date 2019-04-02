«Для нас это несложно». Могилевчан учат правильно сортировать мусор

Новости Беларуси. Выбрасывать мусор правильно учат жителей Могилёва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На всех контейнерных площадках разместили инструкции, как нужно сортировать отходы. На стендах указано, для чего предназначены цветные контейнеры.

Текстовая и графическая информация даёт полное представление, как необходимо сортировать мусор. Например, в контейнер для пластика не стоит выбрасывать одноразовую посуду, а в контейнер для стекла – лампочки и хрусталь.

Здесь же – информация об административной ответственности за утилизацию крупногабаритных отходов и строительных материалов.

Ольга Коптева, житель Могилёва:

В нашей семье существует традиция сортировать мусор. У нас три пакета, и в каждый выбрасываем разный мусор: в один – бумагу, во второй – пищевые отходы, в третий – пластик. Вот здесь, возле дома, оборудована площадка, вы видите, и каждый день мы выбрасываем мусор в соответствующий контейнер. Для нас это несложно, а для природы, надеюсь, это будет полезно.

Светлана Чепикова, начальник участка санитарной очистки города Могилёвского коммунального специализированного автопредприятия:

Раздельный сбор мусора очень важен в нашей стране. Прежде всего, мы стараемся как можно меньше загрязнять нашу экологию. Стараемся что-то нашим детям оставить.