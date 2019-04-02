«Для нас это несложно». Могилевчан учат правильно сортировать мусор
Новости Беларуси. Выбрасывать мусор правильно учат жителей Могилёва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На всех контейнерных площадках разместили инструкции, как нужно сортировать отходы. На стендах указано, для чего предназначены цветные контейнеры.
Текстовая и графическая информация даёт полное представление, как необходимо сортировать мусор. Например, в контейнер для пластика не стоит выбрасывать одноразовую посуду, а в контейнер для стекла – лампочки и хрусталь.
Здесь же – информация об административной ответственности за утилизацию крупногабаритных отходов и строительных материалов.
Ольга Коптева, житель Могилёва:
В нашей семье существует традиция сортировать мусор. У нас три пакета, и в каждый выбрасываем разный мусор: в один – бумагу, во второй – пищевые отходы, в третий – пластик. Вот здесь, возле дома, оборудована площадка, вы видите, и каждый день мы выбрасываем мусор в соответствующий контейнер. Для нас это несложно, а для природы, надеюсь, это будет полезно.
Светлана Чепикова, начальник участка санитарной очистки города Могилёвского коммунального специализированного автопредприятия:
Раздельный сбор мусора очень важен в нашей стране. Прежде всего, мы стараемся как можно меньше загрязнять нашу экологию. Стараемся что-то нашим детям оставить.
Могилёв – один из первых городов страны, где около 10 лет назад активно взялись за раздельный сбор бытовых отходов. За это время почти во всех многоквартирных домах были заварены мусоропроводы. Коммунальщики открыли заготовительные пункты вторичных ресурсов, а также была возрождена ещё советская традиция соревнований среди школ по сбору вторсырья.