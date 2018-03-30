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Для многодетных семей в Беларуси до конца 2018 года построят более 7000 квартир

30 марта 2018 12:11
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Новости Беларуси. Жилищный вопрос, по мнению экспертов, один из ключевых факторов повышения демографии в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объемы строительства в этом направлении ежегодно увеличиваются – к слову, как и количество нуждающихся.

Для многодетных семей в Беларуси до конца 2018 года построят более 7000 квартир-1

Александр Горваль, начальник управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Продолжится уделение особого такого внимания многодетным семьям. Потому что это растущая категория, она очень социально важна. С таким расчетом, чтобы уже в 2019-2020 выходить на цифры до 8000, может быть 9000 тысяч квартир ежегодно, не менее. Для того, чтобы своевременно обеспечивать эти семьи, чтобы они не ждали по несколько лет.

Для многодетных семей в Беларуси до конца 2018 года построят более 7000 квартир-4

Квартирный вопрос для родителей с тремя и более детьми должен решаться в течение года, утверждают специалисты. Отметим, сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят почти 35 тысяч многодетных семей.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Фотофакт # Александр Горваль

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