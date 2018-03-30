Для многодетных семей в Беларуси до конца 2018 года построят более 7000 квартир

Новости Беларуси. Жилищный вопрос, по мнению экспертов, один из ключевых факторов повышения демографии в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объемы строительства в этом направлении ежегодно увеличиваются – к слову, как и количество нуждающихся.